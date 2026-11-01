{"_id":"6ae6cc86e8469ea7010b5d51","slug":"girl-who-got-married-in-mass-marriage-eloped-with-her-lover-2026-11-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: सामूहिक विवाह में परिवार की मर्जी से रचाई शादी, खाते में 64 हजार रुपये आते ही प्रेमी संग भागी युवती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाली एक युवती सरकारी अनुदान राशि मिलने के बाद अपने प्रेमी के साथ चली गई। युवती ने आर्य समाज मंदिर में प्रेमी से विवाह कर लिया है। अब उसने अपने पिता से जान का खतरा बताते हुए एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। विज्ञापन

Trending Videos

यह हैरान करने वाला मामला आलमपुर जाफराबाद से सामने आया है। जानकारी के अनुसार, 19 अक्तूबर को ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ था। इसमें युवती की शादी परिवार की मर्जी से बदायूं के एक गांव निवासी युवक से हुई थी। विवाह के बाद वह अपनी ससुराल गई थी।

विज्ञापन

विज्ञापन