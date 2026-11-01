पीलीभीत: अज्ञात वाहन की टक्कर से बरेली के युवक की मौत, सड़क किनारे पड़ा मिला

पीलीभीत जिले में बीसलपुर-बरेली मार्ग पर गांव रिछोला सबल के पास पेट्रोल पंप के नजदीक रविवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बरेली निवासी युवक की मौत हो गई। युवक सड़क किनारे घायल और बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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बरेली के थाना भुता क्षेत्र के गांव शेखीपुर निवासी वीरेश सिंह (27) पुत्र श्याम बहादुर सिंह रविवार रात खाना खाने के बाद घर से टहलने निकले थे। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान सूचना मिली कि बीसलपुर-बरेली मार्ग पर रिछोला सबल के पास पेट्रोल पंप के नजदीक एक युवक घायल अवस्था में पड़ा है। परिजन मौके पर पहुंचे तो उसकी पहचान वीरेश के रूप में हुई।