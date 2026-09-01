{"_id":"6a965b29c78100f37c094c2f","slug":"video-fire-breaks-out-in-moving-duster-car-in-bareilly-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: चलती डस्टर कार में लगी भीषण आग, टोल प्लाजा से पहले मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के बहेड़ी कस्बे से किच्छा जा रही कार में सोमवार रात आम डंडा टोल प्लाजा से पहले आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार तीन लोग निकल गए। पुलिस के मुताबिक, वाहन में स्पार्किंग हुई और फिर आग लग गई। सूचना पर गई फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वाहन स्वामी की पहचान बहेड़ी के सलीम के रूप में हुई है। कार में सलीम के अलावा दो लोग और थे। हादसे में जनहानि नहीं हुई है।

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