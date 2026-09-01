बरेली: शरारती तत्वों ने आंबेडकर प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस अलर्ट

बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम भिलैया में शरारती तत्वों ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह प्रतिमा का दाहिना हाथ और चश्मा टूटा देखा तो गांव में तनाव फैल गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।

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ग्राम भिलैया में गांव के बाहर सड़क किनारे करीब तीन बीघा भूमि पर आंबेडकर पार्क बना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क की चारदीवारी नहीं है। मंगलवार सुबह जब ग्रामीण पार्क पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रतिमा का दाहिना हाथ और चश्मा टूटा हुआ है। प्रतिमा क्षतिग्रस्त देख ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।घटना की सूचना मिलते ही बहेड़ी थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रतिमा का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जानकारी ली। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच की। घटना को अंजाम देने वाले शरारती तत्वों की तलाश की जा रही है।