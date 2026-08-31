सर्किल रेट: बरेली में अब जमीन-मकान की रजिस्ट्री होगी महंगी, 25 फीसदी तक बढ़ीं दरें; एक सितंबर से होंगी लागू

बरेली जिले में जमीन और संपत्तियों की सरकारी मूल्यांकन दर यानी सर्किल रेट के प्रस्तावित दरों पर आखिरकार प्रशासन की मुहर लग गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तैयार की गई संशोधित मूल्यांकन दर सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के बाद नई दरों को एक सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। इससे जिले के कई प्रमुख इलाकों में जमीन, मकान और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री अब पहले के मुकाबले महंगी हो गई है।

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नई दरों में क्षेत्र की महत्ता, जमीन की उपयोगिता, बाजार में प्रचलित कीमत और बढ़ती आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों को आधार बनाया गया है। अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ोतरी समान नहीं है। कहीं पांच प्रतिशत तो कहीं 10 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। वहीं औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़े चयनित गांवों में कृषि भूमि की दरों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अनुमति मिलने के बाद नई दर लागू हुई है। बता दें कि 25 अगस्त से नई सर्किल दरें लागू करने की तैयारी/प्रक्रिया पूरी हो गई थी और प्रस्ताव पर आई आपत्तियों का निस्तारण किया गया।प्रस्तावित दरों में सदर तहसील के पीलीभीत बाइपास-डोहरा रोड क्षेत्र में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया था। यहां सर्किल रेट में 20 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित की गई थी। सिविल लाइंस में जहां पहले 66 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर दर थी, वहां प्रस्तावित दर 72,600 से 79,200 रुपये प्रति वर्गमीटर तक रखी गई थी। रहीम पैलेस में 27 हजार से बढ़ाकर 29,700 से 32,400 रुपये, ईसाइयों की पुलिया में 25,500 से बढ़ाकर 28,050 से 30,600 रुपये और आनंद लोक में 25 हजार से बढ़ाकर 27,500 से 30 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया था। इन दरों को अब अंतिम रूप मिलने के बाद संबंधित क्षेत्रों में संपत्तियों के पंजीकरण पर इसका सीधा असर पड़ेगा।