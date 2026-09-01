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बरेली में नए सर्किल रेट लागू: पांच से 50 फीसदी तक बढ़ी कीमत, औद्योगिक कॉरिडोर के गांवों की भूमि हुई महंगी

Tue, 01 Sep 2026 10:38 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 01 Sep 2026 10:38 AM IST
सार

बरेली में अब घर और जमीन खरीदना महंगा हो गया है। मंगलवार से जिले में नए सर्किल रेट लागू हो गए हैं। जमीन की कीमतों में पांच से 50 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। इससे अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री भी महंगी होगी।  

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New circle rates implemented in Bareilly land Prices increased by 5 to 50 percent
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली जिले में जमीन और संपत्तियों के नए सर्किल रेट मंगलवार से प्रभावी हो गए। क्षेत्र की महत्ता, जमीन की उपयोगिता, बाजार मूल्य और बढ़ती आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर नई दरें तक की गई हैं। ज्यादातर इलाकों में पांच से 20 तो कुछ जगहों पर 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। अब जमीन, मकान, व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री भी महंगी हो जाएगी। फिलहाल, सोमवार को पुरानी दरों पर ही बैनामे हुए।

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पीलीभीत बाइपास, डोहरा रोड और औद्योगिक कॉरिडोर के लिए चयनित गांवों में कृषि भूमि की दरें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। डोहरा, नवादा जोगियान में सर्किल रेट 33 हजार से बढ़ाकर 39 हजार, इटौआ बेनीराम, लालपुर, चंदपुर बिचपुरी में 26 हजार से 39 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर किया गया है। 25 अगस्त तक नई सर्किल दरें लागू करने की प्रक्रिया पूरी हुई थी। 193 आपत्तियों के निस्तारण के बाद नई दर प्रभावी हुई।
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डीडीपुरम, राजेंद्रनगर, एकतानगर में भी बढ़ी दरें
आवासीय और व्यावसायिक इलाकों में रोड की चौड़ाई के आधार पर दरें बढ़ी हैं। राजेंद्रनगर में सात हजार, रेजीडेंसी गार्डन में पांच हजार, उदयपुर खास में छह हजार, प्रेमनगर में आठ और छह हजार, एकतानगर में आठ हजार, जनकपुरी में सात हजार, डीडीपुरम में सर्वाधिक 11 हजार रुपये, सिविल लाइंस में छह हजार रुपये प्रति वर्गमीटर बढ़ोतरी की गई है।

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सदर तहसील में गैर कृषि भूमि 20 फीसदी महंगी हुई
सदर तहसील क्षेत्र में गैर कृषि भूमि की उपयोगिता के आधार पर दरों में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। कृषि भूमि की दरों में 12 फीसदी तक, वाणिज्यिक एकल भूमि में 10 फीसदी, वाणिज्यिक भवन के कंपोजिट रेट में पांच फीसदी, निर्माण दर में 10 फीसदी तक बढ़त हुई। सदर द्वितीय क्षेत्र में अकृषक, कृषि, वाणिज्य एकल भूमि दर में 20 फीसदी तक, वाणिज्यिक भवन के कंपोजिट रेट में 16 फीसदी तक बढ़त है।

आंवला औद्योगिक कॉरिडोर के गांवों की भूमि महंगी
आंवला क्षेत्र में सामान्य तौर पर अकृषक, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणी की जमीन की दरों में करीब 10 फीसदी तक वृद्धि की गई है। औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़े क्षेत्रों में चयनित गांवों की कृषि भूमि की दरों में बढ़त हुई है। भमोरा में करीब पांच फीसदी, जबकि शेष नौ चयनित गांवों में कृषि भूमि की दरों में करीब 25 फीसदी तक वृद्धि की गई है। यह जिले में प्रस्तावित बढ़ोतरी की सर्वाधिक दर बताई जा रही है।

नवाबगंज में भी वाणिज्यिक एकल भूमि की दरें बढ़ीं
नवाबगंज में अकृषक और कृषि भूमि की दरों में पांच से 20 फीसदी तक बढ़त है। वाणिज्यिक एकल भूमि की दर औसतन 10 फीसदी बढ़ी है। क्षेत्र में कई गांवों को उनकी बढ़ती आवासीय, व्यवसाय गतिविधि के आधार पर विकासशील क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया है। मीरगंज तहसील में कृषि, अकृषक भूमि की दर 10 से 20 फीसदी तक बढ़ी है। अन्य श्रेणी की भूमि करीब 20 फीसदी महंगी हुई है। रोड किनारे की भूमि का बाजार स्तर पर मूल्यांकन हुआ। 

बहेड़ी तहसील में नारायण नगला पुल से गुरसौली, गन्ना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से जाम सावंत जनूबी, देवरनिया रेलवे फाटक से मुड़िया बाजार, जहानाबाद रोड सेवाराम ट्रेडर्स से कुंडरा सीमा तक चार नए रोड सेगमेंट शामिल किए गए हैं। यहां भूमि की दर पांच से 15 फीसदी तक बढ़ी है।

रोड की चौड़ाई के आधार पर प्रस्तावित सर्किल रेट
इलाका छह मीटर की सड़क छह से नौ मीटर तक की सड़क नौ मीटर से अधिक चौड़ी सड़क
राजेंद्रनगर 44,000 से 51,000 46000 से 54,000 47,000 से 54,000
रेजीडेंसी गार्डन 35,000 से 40,000 38,000 से 43,000 39,000 से 44,000
उदयपुर खास 37,000 से 43,000 38,000 से 44,000   39,000 से 45,000
प्रेमनगर   ---- 42,000 से 50,000  46,000 से 54,000
एकता नगर 39,000 से 47,000 41,000 से 49,000 43,000 से 51,000
जनकपुरी 43,000 से 50,000 44,000 से 51,000 45,000 से 52,000
डीडी पुरम 71,000 से 82,000 72,000 से 83,000 73,000 से 84,000
नोट : दरें रुपये प्रति वर्गमीटर में।

एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रस्तावित दरों पर आपत्तियों के निस्तारण के बाद नई दरों को अंतिम रूप दिया गया। नई दर एक सितंबर से प्रभावी हो जाएगी। 
 
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