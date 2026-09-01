बरेली में नए सर्किल रेट लागू: पांच से 50 फीसदी तक बढ़ी कीमत, औद्योगिक कॉरिडोर के गांवों की भूमि हुई महंगी

सदर तहसील में गैर कृषि भूमि 20 फीसदी महंगी हुई

सदर तहसील क्षेत्र में गैर कृषि भूमि की उपयोगिता के आधार पर दरों में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। कृषि भूमि की दरों में 12 फीसदी तक, वाणिज्यिक एकल भूमि में 10 फीसदी, वाणिज्यिक भवन के कंपोजिट रेट में पांच फीसदी, निर्माण दर में 10 फीसदी तक बढ़त हुई। सदर द्वितीय क्षेत्र में अकृषक, कृषि, वाणिज्य एकल भूमि दर में 20 फीसदी तक, वाणिज्यिक भवन के कंपोजिट रेट में 16 फीसदी तक बढ़त है।



आंवला औद्योगिक कॉरिडोर के गांवों की भूमि महंगी

आंवला क्षेत्र में सामान्य तौर पर अकृषक, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणी की जमीन की दरों में करीब 10 फीसदी तक वृद्धि की गई है। औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़े क्षेत्रों में चयनित गांवों की कृषि भूमि की दरों में बढ़त हुई है। भमोरा में करीब पांच फीसदी, जबकि शेष नौ चयनित गांवों में कृषि भूमि की दरों में करीब 25 फीसदी तक वृद्धि की गई है। यह जिले में प्रस्तावित बढ़ोतरी की सर्वाधिक दर बताई जा रही है।