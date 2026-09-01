बरेली: टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी भीषण आग, तीन लोग बाल-बाल बचे; देखें वीडियो

बरेली के बहेड़ी से किच्छा जा रही कार में सोमवार रात भीषण आग लग गई। यह घटना आम डंडा टोल प्लाजा से कुछ दूरी पहले हुई, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि कार में सवार तीन लोग समय रहते बाहर निकल आए और कोई जनहानि नहीं हुई।

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सोमवार रात करीब 12 बजे यह कार बहेड़ी से किच्छा की ओर जा रही थी। अचानक वाहन में स्पार्किंग हुई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक कार पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। वाहन मालिक की पहचान बहेड़ी निवासी सलीम पुत्र हनीफ के रूप में हुई है। सलीम के साथ दो अन्य लोग भी कार में सवार थे। तीनों लोग समय रहते ही कार से बाहर निकल आए थे।पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड को तत्काल बुलाया गया। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।