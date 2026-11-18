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बरेली: उपमुख्यमंत्री के आने से पहले जिला अस्पताल में चला सफाई अभियान, नगर निगम की टीम ने पकड़े कुत्ते

Mukesh Kumar

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:21 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:21 PM IST







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उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। उनके आगमन से पहले जिला अस्पताल परिसर को साफ-सफाई कर चमका दिया गया। नगर निगम की टीम परिसर में घूम लावारिस कुत्तों को पकड़कर ले गई। ओपीडी और इमरजेंसी में भी चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की गईं। इससे पहले मंगलवार को दिनभर जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती रहीं। ... और पढ़ें

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