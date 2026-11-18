बरेली: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा टलते ही बदसलूकी, दिव्यांग को पैथोलॉजी से धक्के देकर निकाला, हंगामा
बरेली के जिला अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा टलते ही मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। एक दिव्यांग मरीज को धक्का देकर पैथोलॉजी से बाहर निकाल दिया गया। इस पर हंगामा हो गया।
विस्तार
बदायूं के दातागंज निवासी दिव्यांग नन्ने ओपीडी में परामर्श के बाद जांच के लिए सैंपल देने पैथोलॉजी में पहुंचे थे। आरोप है कि दोपहर दो बजे ओपीडी बंद होती है, लेकिन पैथोलॉजी का स्टाफ 1:40 बजे ही सैंपल लेने से इन्कार करने लगा। आपत्ति जताने पर धक्का देकर निकालने की कोशिश की। इससे नन्ने गिर पड़े।
हंगामा होने पर पैथोलॉजी में मरीजों और तीमारदारों की भीड़ लग गई। आरोपी स्टाफ भी वहां से निकल गया। मामला बढ़ता देख पैथोलॉजी इंचार्ज और ओपीडी के डॉक्टर बाहर आए। दिव्यांग का सैंपल कराया गया।
स्टाफ को दी गई चेतावनी
एडी एसआईसी डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि हंगामे की सूचना मिलने पर स्टाफ से पूछताछ की। पता चला कि सैंपल ले लिया गया था, लेकिन वह रिपोर्ट मांग रहा था। रिपोर्ट कल मिलने की जानकारी दी थी। स्टाफ को भविष्य में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
अस्पताल से पकड़े कुत्ते, तीन बजे तक ओपीडी में डटे रहे डॉक्टर
डिप्टी सीएम के निरीक्षण के मद्देनजर नगर निगम की टीम भी जिला अस्पताल में डटी रही। परिसर से कुत्तों को पकड़ा गया। साफ-सफाई का दौर भी जारी रहा। सामान्य दिनों में दोपहर दो बजे तक ओपीडी खाली हो जाती है, लेकिन बुधवार को तीन बजे तक डॉक्टर ओपीडी में बैठे रहे। हालांकि, पर्चा काउंटर बंद हो गया था। जनरल, इमरजेंसी वार्ड में नए बिस्तर, तकिए लगाए गए।