स्टाफ को दी गई चेतावनी

एडी एसआईसी डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि हंगामे की सूचना मिलने पर स्टाफ से पूछताछ की। पता चला कि सैंपल ले लिया गया था, लेकिन वह रिपोर्ट मांग रहा था। रिपोर्ट कल मिलने की जानकारी दी थी। स्टाफ को भविष्य में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।



अस्पताल से पकड़े कुत्ते, तीन बजे तक ओपीडी में डटे रहे डॉक्टर

डिप्टी सीएम के निरीक्षण के मद्देनजर नगर निगम की टीम भी जिला अस्पताल में डटी रही। परिसर से कुत्तों को पकड़ा गया। साफ-सफाई का दौर भी जारी रहा। सामान्य दिनों में दोपहर दो बजे तक ओपीडी खाली हो जाती है, लेकिन बुधवार को तीन बजे तक डॉक्टर ओपीडी में बैठे रहे। हालांकि, पर्चा काउंटर बंद हो गया था। जनरल, इमरजेंसी वार्ड में नए बिस्तर, तकिए लगाए गए।