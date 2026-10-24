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बांदा: तालाब में डूबने से राजमिस्त्री की मौत, शनिवार सुबह पानी में मिला शव

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 24 Oct 2026 02:32 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 02:32 PM IST







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कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव बल्लान के अंश माड़ी पुरवा निवासी राजमिस्त्री कल्लू (52) की गांव के ही शिव बाबा तालाब में डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार सुबह वह काम पर निकले थे और देर रात तक घर नहीं लौटे। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने उनका शव तालाब में तैरता देख परिजनों और पुलिस को सूचना दी। ... और पढ़ें

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