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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Banda Eight year old child dies after bitten by snake incident occurred while child retrieving item from wall

बांदा: सांप के डसने से आठ वर्षीय बच्चे की मौत, आले से सामान निकालते समय काटा, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Sat, 24 Oct 2026 08:49 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 24 Oct 2026 08:49 AM IST
सार

Banda News: तिंदवारी थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव के मजरा तिलका डेरा में शुक्रवार शाम घर में सामान निकालते समय सांप के डसने से आठ वर्षीय मासूम की मौत हो गई। कच्ची दीवार के आले से सामान निकालते वक्त सांप ने उसके हाथ में डस लिया था।

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Banda Eight year old child dies after bitten by snake incident occurred while child retrieving item from wall
मृतक विवेक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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बांदा जिले में तिंदवारी थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव के मजरा तिलका डेरा में शुक्रवार शाम घर की कच्ची दीवार में बने आले से सामान निकालते समय सांप के डसने से आठ वर्षीय मासूम की मौत हो गई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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मृतक के पिता रामू वर्मा ने बताया कि उनका बेटा विवेक वर्मा शुक्रवार शाम घर की दीवार में बने आले से सामान निकाल रहा था। इसी दौरान आले में बैठे सांप ने उसके हाथ में डस लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में पीएचसी तिंदवारी ले गए। वहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने विवेक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवेक तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। बेटे की मौत से मां आरती का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के समाजसेवी दलजीत सिंह वीरू ने बताया कि विवेक के पिता मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

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