बांदा: सांप के डसने से आठ वर्षीय बच्चे की मौत, आले से सामान निकालते समय काटा, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

बांदा जिले में तिंदवारी थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव के मजरा तिलका डेरा में शुक्रवार शाम घर की कच्ची दीवार में बने आले से सामान निकालते समय सांप के डसने से आठ वर्षीय मासूम की मौत हो गई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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मृतक के पिता रामू वर्मा ने बताया कि उनका बेटा विवेक वर्मा शुक्रवार शाम घर की दीवार में बने आले से सामान निकाल रहा था। इसी दौरान आले में बैठे सांप ने उसके हाथ में डस लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में पीएचसी तिंदवारी ले गए। वहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।