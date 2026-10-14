VIDEO: दरोगा पर विरोधियों को संरक्षण देने का आरोप

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बलिया के बैरिया में जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। होमगार्ड जवान वीरेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के निर्माण रोकने के निर्देश के बावजूद काम जारी है और रेवती थाने के उपनिरीक्षक पर विरोधी पक्ष को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं, दरोगा ने आरोपों को निराधार बताते हुए मामले से कोई सरोकार नहीं होने की बात कही है।

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