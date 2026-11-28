विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

14 नवंबर को निछुआडीह में भीषण सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौत के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ब्लाइंड स्पॉट सुधारने का अभियान चलाया गया। इसके तहत मार्ग के चार प्रमुख दुर्घटना संभावित स्थानों पर कट लगाए गए हैं, ताकि वाहनों की गति नियंत्रित करने के साथ हादसों की आशंका कम की जा सके।एसडीएम शरद चौधरी और क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक मंजरी राव की अगुवाई में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम ने बेल्थरारोड-नगरा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्घटना की आशंका वाले चार प्रमुख ब्लाइंड स्पॉट चिह्नित किए गए। इनमें निछुआडीह, तिरनई खिजीरपुर, जमुआंव और फरसाटार शामिल हैं। अधिकारियों ने इन स्थानों पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सुधार और कट लगाने की कार्रवाई की। बेल्थरारोड-नगरा मार्ग पर अब तक दर्जनों सड़क हादसे हो चुके हैं।गत 14 नवंबर को नगरा थाना क्षेत्र के निछुआडीह में कार के पेड़ से टकराने के बाद चार युवकों की मौत हो गई थी। इस घटना ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।एसडीएम ने बताया कि निछुआडीह हादसे के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। चिह्नित ब्लाइंड स्पॉट पर सुधार और कट लगाने का उद्देश्य वाहनों की गति नियंत्रित करना और भविष्य में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है। संवाद