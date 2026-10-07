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प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार बोले, समस्याओं को शासन के समक्ष मजबूती से उठाएगा संगठन;video

अभिनव कुमार

Updated Wed, 07 Oct 2026 07:49 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 07:49 PM IST







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उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ल ने कहा कि शिक्षामित्रों के हितों की लड़ाई संगठन पूरी मजबूती से लड़ता रहेगा। उनके अधिकारों और समस्याओं को लेकर संघर्ष में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। शिक्षामित्रों के हितों की हर हाल में रक्षा की जाएगी। ... और पढ़ें

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