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कहा कि चंद्रशेखर मैराथन समिति द्वारा चंद्रशेखर जी पर समय-समय पर ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जाता रहा है। इसी क्रम में 10 नवंबर को आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता एवं दीपोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने वालों को सम्मानित किया। कहा कि दस नवंबर को ही बलिया के आठ बार के सांसद चंद्रशेखर ने देश के आठवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर पूरे जनपद को गौरवान्वित किया था। इस आभार उत्सव के कार्यक्रम में चंद्रशेखर जन्म शताब्दी वर्ष में उनकी स्मृति तिथियों को भी इसी तरह से उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया।हीरानंद सिंह अरविंद सिंह सेंगर अभय नारायण सिंह आशीष त्रिवेदी अजय राजभर मंटू विंद आदि ने अपने विचार व्यक्त किया । इस मौके पर वशिष्ठ राय, ओम प्रकाश सिंह, शिवाजी सिंह, रियाजुद्दीन राजू, शिव कुमार आदि रहे। अध्यक्षता डॉ. अखिलेश सिन्हा और संचालन रणवीर सिंह सेंगर ने किया। आभार उपेंद्र सिंह ने जताया। संवाद