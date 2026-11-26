बलिया जिले में बैरिया-मांझी मार्ग पर निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता फिर सवालों के घेरे में है। यादव नगर गांव के समीप चांददियर पुलिस चौकी से करीब 200 मीटर दूर बुधवार सुबह सड़क के बीचोंबीच करीब एक मीटर गोलाई और लगभग दो मीटर गहराई का गड्ढा हो गया। पुलिस ने तत्काल माैके पर बैरिकेडिंग करा दी और कार्यदायी संस्था को सूचना दी। दोपहर करीब तीन बजे गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया गया था। वहीं, सड़क पर फिर से गड्ढा होने पर ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।

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