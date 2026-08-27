{"_id":"6a90674bfe785b24d1067284","slug":"video-dm-and-sp-visit-flood-hit-gopalnagar-tadi-take-stock-of-relief-operations-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाढ़ प्रभावित गोपालनगर टाड़ी पहुंचे डीएम-एसपी, राहत कार्यों का लिया जायजा; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाढ़ प्रभावित गोपालनगर टांडी में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने औचक निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों से सीधे संवाद कर राशन, भोजन, पेयजल समेत अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए।

... और पढ़ें