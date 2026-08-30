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Ballia News: बिजली विभाग के 6 अवर अभियंताओं की होगी जांच

Sun, 30 Aug 2026 01:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:56 AM IST
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Six Junior Engineers of the Electricity Department will be investigated.
बलिया। बिजली विभाग में कार्यों में लापरवाही बरतने वाले छह अवर अभियंताओं की जांच होगी। इसके लिए विद्युत कॉरपोरेशन की तरफ से दो सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। जिले में विद्युत सप्लाई को लेकर आ रही शिकायतों को देखते हुए इनकी भूमिका की जांच की जाएगी। इन अवर अभियंताओं के खिलाफ उपभोक्ताओं ने शिकायत की है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आजमगढ़ के मुख्य अभियंता रामबाबू ने मऊ के एक्सईएन योगेश कुमार के नेतृत्व में टीम बनाया है। इसमें मऊ के ही सहायक अभियंता धर्मेंद्र कुमार को शामिल किया गया है। दोनों अधिकारी जिले में आकर शिकायतों की जांच कर अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियंता को सौंपेंगे। विद्युत वितरण खंड नगर के चार व विद्युत वितरण खंड बैरिया के दो अवर अभियंता जांच के दायरे में है।
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