Ballia News: ट्रांसफाॅर्मर क्षतिग्रस्त होने की जांच के आदेश

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उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड तृतीय सुखपुरा को भेजे आदेश में ट्रांसफाॅर्मर क्षतिग्रस्त होने के वास्तविक कारण और घटना के समय की जांच करने के लिए कहा गया है।पूर्व में ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं की भी जानकारी मांगी गई है। जांच में अवर अभियंता की 25 अगस्त से अब तक की उपस्थिति, प्रभार सौंपने की स्थिति तथा ड्यूटी के दौरान नशे में रहने और उपभोक्ताओं या कर्मचारियों से दुर्व्यवहार के आरोपों की भी जांच होगी। एक्सईएन इं. ऋषिकेश सिंह यादव ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद