सपा का विकास था ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’, डबल इंजन सरकार का लक्ष्य ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज’ : योगी

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मुख्यमंत्री ने सपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, “सपा का विकास वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया था, जबकि डबल इंजन सरकार का विकास वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज है।” उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल की नीतियों और संरक्षण में पनपे अपराधियों ने उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक बीमारू प्रदेश बनाए रखा। उस समय गरीब, असहाय और कमजोर लोगों के अधिकारों पर दबंगों और माफियाओं का कब्जा रहता था। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और माफिया व अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार और सही नेतृत्व चुनने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में विकास की धारा लगातार आगे बढ़ रही है। प्रदेश निवेश, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने जनता से विकास और सुशासन के अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने की अपील की।अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए प्रदेश में दो ही रास्ते हैं—एक जेल और दूसरा जहन्नुम। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी।