Ballia News: अश्लील गाने का विरोध करने पर युवक की पिटाई, तोड़े 6 दांत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:57 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:57 AM IST
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बांसडीह। कोतवाली क्षेत्र के गोड़धप्पा गांव में एक छठिहार भोज कार्यक्रम के दौरान अश्लील गाना बजाने और दबंगई का विरोध करने पर मनबढ़ों ने एक युवक को पीटकर लहूलुहान कर दिया और उसके छह दांत तोड़ दिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
गोड़धप्पा निवासी कबीर पटेल बृहस्पतिवार की रात अपने पट्टीदार मुन्ना पटेल के घर आयोजित पौत्री के छठिहार भोज में शामिल होने गए थे। आरोप है कि कार्यक्रम में गांव के ही विपक्षी रोहन पटेल और नीरज पटेल भी आए हुए थे। ये लोग मोबाइल से जबरन अश्लील गाने बजाने लगे और हुड़दंग करने लगे। कबीर पटेल ने जब इसका विरोध किया और अपना मोबाइल वापस मांगा, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।
इसी बीच नीरज पटेल ने फाइटर निकालकर कबीर पर हमला कर दिया, जबकि रोहन पटेल ने अपनी कमर से तमंचा निकालकर तान दिया। दोनों ने मिलकर पीड़ित की पिटाई कर दी, जिससे उनके छह दांत टूट गए और वे लहूलुहान हो गए। शोर शराबा सुनकर जब आसपास के लोग और परिवार वाले बीच-बचाव करने पहुंचे, तभी आरोपियों के पक्ष से रोहित पटेल और चंद्रमा पटेल भी आ गए। इन लोगों ने भी बिना कुछ पूछे कबीर पटेल को लाठी-डंडों से हमला किया। जिससे पीड़ित मौके पर ही बेहोश हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों व स्वजनों की मदद से गंभीर रूप से घायल कबीर को बांसडीह अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।
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प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। संवाद
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गोड़धप्पा निवासी कबीर पटेल बृहस्पतिवार की रात अपने पट्टीदार मुन्ना पटेल के घर आयोजित पौत्री के छठिहार भोज में शामिल होने गए थे। आरोप है कि कार्यक्रम में गांव के ही विपक्षी रोहन पटेल और नीरज पटेल भी आए हुए थे। ये लोग मोबाइल से जबरन अश्लील गाने बजाने लगे और हुड़दंग करने लगे। कबीर पटेल ने जब इसका विरोध किया और अपना मोबाइल वापस मांगा, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।
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इसी बीच नीरज पटेल ने फाइटर निकालकर कबीर पर हमला कर दिया, जबकि रोहन पटेल ने अपनी कमर से तमंचा निकालकर तान दिया। दोनों ने मिलकर पीड़ित की पिटाई कर दी, जिससे उनके छह दांत टूट गए और वे लहूलुहान हो गए। शोर शराबा सुनकर जब आसपास के लोग और परिवार वाले बीच-बचाव करने पहुंचे, तभी आरोपियों के पक्ष से रोहित पटेल और चंद्रमा पटेल भी आ गए। इन लोगों ने भी बिना कुछ पूछे कबीर पटेल को लाठी-डंडों से हमला किया। जिससे पीड़ित मौके पर ही बेहोश हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों व स्वजनों की मदद से गंभीर रूप से घायल कबीर को बांसडीह अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।
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प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। संवाद