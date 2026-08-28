{"_id":"6a91437ee6da6a627e08b838","slug":"video-criminal-shot-in-the-leg-during-an-encounter-in-ballia-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांव-गांव घूमकर महिलाओं के गहने और पुराने पीतल के बर्तन साफ करने के बहाने आभूषण चोरी करने वाले दो आरोपितों को भीमपुरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपित के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल को उपचार के लिए सीएचसी नगरा में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी के आभूषण, नकदी और बाइक बरामद की है।

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