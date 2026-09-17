{"_id":"6aac0c7795f35998be091e57","slug":"video-66-flood-relief-kits-found-private-house-in-baragaon-stir-created-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बड़ागांव के निजी मकान में मिली 66 बाढ़ राहत किट, मचा हड़कंपय; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मनियर थाना क्षेत्र के बड़ागांव में बृहस्पतिवार को एक निजी मकान के कटरे में बाढ़ राहत सामग्री के पैकेट रखे मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। दो पिकअप वाहनों से राहत सामग्री उतारकर यहां रखे जाने की जानकारी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मौके से 66 बाढ़ राहत किट मिलने की पुष्टि अधिकारियों ने की है।

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