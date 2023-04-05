फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Bail rejected for two accused in robbery of jewellery trader

Ballia News: आभूषण कारोबारी से लूट में दो आरोपियों की जमानत खारिज

Fri, 18 Sep 2026 02:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Bail rejected for two accused in robbery of jewellery trader
बलिया। नरही थाना क्षेत्र में आभूषण कारोबारी से हुई लूट के मामले में दो आरोपियों विकास कुमार व विशाल की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने खारिज कर दी।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रारंभ में घटना को छिनैती के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों, आरोपियों की संख्या बढ़ने व गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर घटना की प्रकृति लूट की पाई गई। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी में लूट की धारा की बढ़ोतरी कर दी।
विज्ञापन


भरौली-गाजीपुर मार्ग पर कुमकुम पट्टी उजियार के पास 15 अगस्त को उजियार निवासी आभूषण कारोबारी आशीष वर्मा दुकान बंद कर अपने बेटे के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। उनके पास आभूषण और नकदी से भरा बैग था। आरोप है कि दो बाइकों पर सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर बैग छीन लिया और भाग गए। घटना के बाद 16 अगस्त को नरही थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना में छह से अधिक आरोपियों का नाम आया, जिसमें छह को गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 86,400 रुपये नकद, दो बाइक, आठ मोबाइल फोन, दो जोड़ी पायल, नाक की दो कीलें, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए। पुलिस की विवेचना में घटना को अंजाम देने के साथ रेकी और मुखबिरी में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई। मामले में तीन अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीम दबिश दे रही है।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और केस डायरी में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मामले की विवेचना अभी जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed