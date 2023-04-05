Ballia News: डुमाईगढ़ घाट के पास से 41 पेटी अंग्रेजी शराब व बीयर मिली

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बैरिया। सुरेमनपुर दियरांचल के डुमाईगढ़ घाट के पास बुधवार को सरयू नदी के किनारे लावारिस हालत में रेवती पुलिस ने 41 पेटी अंग्रेजी शराब व बीयर बरामद की। गोपालनगर चौकी इंचार्ज दुर्गेश गौड़ ने 35 पेटी अंग्रेजी शराब (302 लीटर) और छह पेटी बीयर (72 लीटर) बरामद की। बरामद शराब की बाजार कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई जा रही है। थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरयू किनारे शराब की पेटियां लावारिस पड़ी हैं। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान पेटियों में अलग-अलग ब्रांड की शराब और बीयर मिली। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।