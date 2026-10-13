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बहराइच: रुपईडीहा डिपो से शिमला और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर

Tue, 13 Oct 2026 05:02 PM IST
मधुवेंद्र सचान
Madhuvendra Sachan मधुवेंद्र सचान
Updated Tue, 13 Oct 2026 05:02 PM IST
बहराइच: रुपईडीहा डिपो से शिमला और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर
बहराइच: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा क्षेत्र के यात्रियों के लिए मंगलवार को बड़ी खुशखबरी सामने आई। रुपईडीहा डिपो से शिमला और चंडीगढ़ सहित अन्य प्रमुख मार्गों के लिए बस सेवाओं का शुभारंभ किया गया। नगर पंचायत रुपईडीहा के चेयरमैन डॉ. उमाशंकर वैश्य एवम् क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक रोडवेज डिपो रामप्रकाश ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बसों पर धूप-बत्ती दिखाई और हरी झंडी दिखाकर उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया। नई बस सेवाओं की शुरुआत से यात्रियों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। पहले दिन 55 यात्रियों ने शुरू किया सफर बस सेवा के शुभारंभ के पहले दिन यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। चंडीगढ़ जाने वाली बस से 30 यात्री, जबकि शिमला जाने वाली बस से 25 यात्री रवाना हुए। इस प्रकार पहले दिन कुल 55 यात्रियों ने रुपईडीहा से अपनी यात्रा शुरू की। खास बात यह रही कि रवाना होने वाले सभी यात्री नेपाल के निवासी थे। लंबे समय से बेहतर परिवहन सुविधा की उम्मीद कर रहे इन यात्रियों के लिए बस सेवा की शुरुआत राहत लेकर आई है। शिमला के लिए छह और चंडीगढ़ के लिए चार बसों का संचालन रुपईडीहा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामप्रकाश ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों पर बस संचालन की व्यवस्था की गई है। निर्धारित योजना के अनुसार, शिमला के लिए छह, चंडीगढ़ के लिए चार और बिछिया के लिए दो बसों का संचालन किया जाना है। इसके अतिरिक्त रुपईडीहा होते हुए गोला के रास्ते हरिद्वार तक भी बस सेवा संचालित की जाएगी। बार-बार बस बदलने की परेशानी से मिलेगी राहत अब तक रुपईडीहा और आसपास के क्षेत्रों से शिमला तथा चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग-अलग स्थानों पर बसें बदलनी पड़ती थीं। इससे यात्रा में अधिक समय लगता था और यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई बस सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों को आवागमन का सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत-नेपाल सीमा के यात्रियों को मिलेगा लाभ रुपईडीहा भारत और नेपाल के बीच आवागमन का प्रमुख केंद्र है। यहां से बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक रोजगार, व्यापार, शिक्षा और अन्य कार्यों के सिलसिले में भारतीय शहरों की यात्रा करते हैं। ऐसे में रुपईडीहा डिपो से शिमला, चंडीगढ़ और अन्य प्रमुख मार्गों पर बस सेवाओं की शुरुआत सीमावर्ती क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। शिमला जाने वाली बसों के प्रस्थान का निर्धारित समय दोपहर तीन बजे, साढ़े तीन बजे, चार बजे और साढ़े चार बजे बताया गया है। नई बस सेवाओं के शुरू होने से रुपईडीहा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल को यात्रियों की सुविधा की दिशा में सराहनीय कदम बताया। लंबी दूरी की बस सेवाओं का शुभारंभ होने से रुपईडीहा डिपो को नई पहचान मिलने के साथ ही भारत-नेपाल सीमा के यात्रियों को यात्रा के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। पहले ही दिन 55 यात्रियों के रवाना होने से नई बस सेवाओं के प्रति लोगों का उत्साह भी देखने को मिला।
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