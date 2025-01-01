Bahraich News: 13,781 किसानों के खातों में पहुंचे 7.85 करोड़ रुपये

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कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कपूरथला परिसर स्थित उत्थान ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान सांसद डॉ. आनंद कुमार गोंड ने अन्य अतिथियों के साथ 20 प्रभावित किसानों को सांकेतिक रूप से डेमो चेक वितरित किए। विज्ञापन



अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि तहसीलों में सर्वे के बाद पात्र किसानों का विवरण राहत पोर्टल पर दर्ज किया गया था। इनमें नानपारा के 1,005, महसी के 1,335, सदर के 1,783, कैसरगंज के 4,355, पयागपुर के 4,003 और मिहींपुरवा के 1,300 किसान शामिल हैं। सभी चिह्नित किसानों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, डीएम राजेश कुमार पांडेय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कपूरथला परिसर स्थित उत्थान ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान सांसद डॉ. आनंद कुमार गोंड ने अन्य अतिथियों के साथ 20 प्रभावित किसानों को सांकेतिक रूप से डेमो चेक वितरित किए।अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि तहसीलों में सर्वे के बाद पात्र किसानों का विवरण राहत पोर्टल पर दर्ज किया गया था। इनमें नानपारा के 1,005, महसी के 1,335, सदर के 1,783, कैसरगंज के 4,355, पयागपुर के 4,003 और मिहींपुरवा के 1,300 किसान शामिल हैं। सभी चिह्नित किसानों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, डीएम राजेश कुमार पांडेय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान मौजूद रहे।

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बहराइच। प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के नौ लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 493 करोड़ रुपये अंतरित किए। इसके तहत बहराइच की छह तहसीलों के 939 गांवों के 13,781 किसानों को 7.85 करोड़ रुपये कृषि निवेश अनुदान के रूप में दिए गए।