{"_id":"6a9ea8d526dee2dd8008965e","slug":"video-baghpat-police-identify-unidentified-womans-body-arrest-husband-wife-duo-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"बागपत:अज्ञात महिला के शव की पहचान कर पुलिस ने पति-पत्नी को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना कोतवाली बागपत पुलिस और स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने अज्ञात महिला के शव की पहचान कराने के साथ मामले का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में प्रकाश में आए एक पुरुष और एक महिला, दोनों पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। यह कार्रवाई थाना कोतवाली बागपत में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 519/26, धारा 103(1), 238(क) बीएनएस के तहत की गई। पुलिस का कहना है कि संयुक्त टीम ने मामले की जांच करते हुए अज्ञात महिला के शव की पहचान कराई और इसके बाद सामने आए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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