बागपत हादसा: मौतों की संख्या बढ़कर हुई 12, घायलों का चल रहा उपचार, सीएम योगी ने जताया दुख, किया मदद का एलान

गोगामेड़ी से लौट रहा था श्रद्धालुओं का जत्था

बदायूं के गांव अल्हापुर से श्रद्धालुओं का जत्था राजस्थान के गोगामेड़ी गया था। दर्शन के बाद सभी पिकअप से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान बागपत में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया।



डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल

हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी अस्मिता लाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय देर रात जिला अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने भर्ती घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली।



पुलिस हादसे की जांच में जुटी

पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर पिकअप के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने की बात सामने आई है। पुलिस हादसे की परिस्थितियों और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।