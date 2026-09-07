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बागपत में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलटी; छह की मौत, 27 घायल
बागपत जनपद बड़ागांव के पास ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। राजस्थान के गोगामेड़ी से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हुए हैं।
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और राहत-बचाव टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
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