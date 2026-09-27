{"_id":"6ab90d81490550db79051d09","slug":"video-baghpat-keeping-the-younger-generation-away-from-drug-addiction-is-crucial-ex-servicemen-express-concern-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"बागपत: युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखना जरूरी, पूर्व सैनिकों ने जताई चिंता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दोघट कस्बे की पट्टी खोखरा में रविवार को पूर्व सैनिकों की बैठक आयोजित हुई। पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं के साथ संगठन को मजबूत बनाने तथा पेंशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने युवा पीढ़ी में बढ़ती नशाखोरी को लेकर भी चिंता जताई। पूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। नशे की लत युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने के साथ ही परिवार और समाज के लिए भी गंभीर समस्या बन रही है। बैठक की अध्यक्षता सूबेदार प्रताप सिंह ने की, जबकि संचालन बिजेंद्र पंवार ने किया। इस मौके पर नरेश फौजी, सतेंद्र, सत्यपाल, आनंद पंवार, ब्रजपाल, ओम सिंह, सतेंद्र राठी, जयकुमार, गोपाल शर्मा, ब्रह्मपाल सहित काफी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे।

... और पढ़ें