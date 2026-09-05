{"_id":"6a9c06ac2383947bd706b6d0","slug":"video-villagers-appealed-against-liquor-shop-during-sampoorna-samadhan-diwas-in-azamgarh-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"संपूर्ण समाधान दिवस में शराब की दुकान के विरोध में ग्रामीणों ने लगाई गुहार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़ जिले के तहबरपुर गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में विद्यालय के निकट शराब की दुकान खोले जाने का पुरजोर विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दुकान के कारण विद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं और आम राहगीरों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नशे में धुत लोग विद्यालय परिसर के आसपास अनावश्यक रूप से घूमते हैं और छात्राओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं।

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