फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   If the permit, fitness certificate, and insurance are valid but the vehicle fails the PUC test, the bus driver's license will be cancelled.

Azamgarh News: परमिट, फिटनेस व बीमा सही, पीयूसी फेल तो बस चालक का लाइसेंस होगा निरस्त

Mon, 14 Sep 2026 01:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
If the permit, fitness certificate, and insurance are valid but the vehicle fails the PUC test, the bus driver's license will be cancelled.
आजमगढ़। बसों के परमिट, फिटनेस और बीमा जैसे दस्तावेज दुरुस्त होने के बावजूद यदि वाहन प्रदूषण जांच यानी पीयूसी में फेल पाया गया तो चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

परिवहन विभाग ने पीयूसी मानकों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। ऐसे वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के साथ संबंधित चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

विभागीय जांच में वाहनों के परमिट, फिटनेस और बीमा की वैधता के साथ प्रदूषण प्रमाणपत्र की भी जांच की जा रही है। एआरटीओ प्रवर्तन अतुल कुमार यादव ने बताया कि वाहन के अन्य कागजात पूरे होना पर्याप्त नहीं है। निर्धारित मानकों के अनुरूप वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना भी जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रदूषण जांच में वाहन के फेल मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से वाहनों की जांच के दौरान प्रदूषण प्रमाणपत्र को भी प्रमुखता से देखा जा रहा है। पीयूसी जांच में मानक से अधिक प्रदूषण उत्सर्जन मिलने पर वाहन को दोबारा जांच और आवश्यक सुधार के लिए भेजा जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed