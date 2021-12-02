Azamgarh News: प्रभारी सीएमओ ने पवई के स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

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उन्होंने अधीक्षक पवई को ब्लॉक के सभी पीएचसी और सीएचसी में एचपीवी वैक्सीनेशन समेत नियमित टीकाकरण की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। जननी सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों के लंबित भुगतान का शीघ्र निस्तारण करने और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति बढ़ाने को कहा। लापरवाही मिलने पर संबंधित की जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी। पीएचसी खंडौरा को चार जनपदों से जुड़ा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र बताते हुए उन्होंने सभी टीकाकरण और राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने को कहा। प्रभारी सीएमओ ने बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 81 चिकित्सकों और 267 पैरामेडिकल कर्मियों ने सेवाएं दीं। इसमें कुल 2294 मरीजों का पंजीकरण हुआ। इनमें 989 पुरुष, 987 महिलाएं और 318 बच्चे शामिल रहे। 45 गोल्डन कार्ड बनाए गए, जबकि 211 लोगों की कोविड हेल्प डेस्क पर जांच की गई। मेलों में 344 मधुमेह, 334 गैस्ट्रो, 243 त्वचा रोग, 191 श्वसन रोग, 114 उच्च रक्तचाप, 104 कुपोषित बच्चे, 90 एएनसी, 42 यकृत रोग, 37 एनीमिया और तीन टीबी मरीज चिन्हित किए गए। 16 मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए रेफर किया गया।

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आजमगढ़। प्रभारी सीएमओ व अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अब्दुल अजीज ने रविवार को पवई ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पीएचसी खंडौरा, सलारपुर, बागबहार और अंबारी का निरीक्षण कर चिकित्सा सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता, टीकाकरण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की।