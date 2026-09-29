Azamgarh News: लाठी-डंडों से युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, दो गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग एक युवक को लाठी-डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए गुलामी का पुरा निवासी छोटक और अजहर को गिरफ्तार किया है।
वायरल वीडियो शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के टेढ़िया मस्जिद के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में हॉकी-डंडों से लैस कुछ लोग सड़क पर एक युवक को घेरकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं।
इस पूरी घटना के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी युवक को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसी बीच किसी राहगीर ने इस पूरी वारदात का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
विज्ञापन
00वर्जन
एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि रविवार की शाम टेढ़िया मस्जिद के पास उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। इस तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में गुलामी का पुरा निवासी छोटक और अजहर शामिल हैं। -यादवेंद्र पांडेय, कोतवाली प्रभारी।
विज्ञापन
वायरल वीडियो शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के टेढ़िया मस्जिद के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में हॉकी-डंडों से लैस कुछ लोग सड़क पर एक युवक को घेरकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं।
विज्ञापन
इस पूरी घटना के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी युवक को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसी बीच किसी राहगीर ने इस पूरी वारदात का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
विज्ञापन
00वर्जन
एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि रविवार की शाम टेढ़िया मस्जिद के पास उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। इस तहरीर के आधार पर दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में गुलामी का पुरा निवासी छोटक और अजहर शामिल हैं। -यादवेंद्र पांडेय, कोतवाली प्रभारी।