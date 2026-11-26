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आजमगढ़: मुस्लिमों का वोट लिया, दिया कुछ नहीं; मोहसिन रजा ने सपा पर साधा निशाना

किशन चौबे

Updated Thu, 26 Nov 2026 06:39 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 06:39 PM IST







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उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने आजमगढ़ में सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर मुस्लिमों का वोट लेने के बावजूद उनके लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन कानून को मुस्लिम समाज के हित में बताते हुए उन्होंने 2027 में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। ... और पढ़ें

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