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प्रत्येक समिति के कंप्यूटरीकरण पर करीब चार लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे समितियों का लेखा-जोखा ऑनलाइन होगा और एक क्लिक पर लेन-देन समेत अन्य जरूरी जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी।जिले में कुल 250 सहकारी समितियां संचालित हैं। इनके माध्यम से किसानों को खाद, बीज, कृषि यंत्र और ऋण सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी तक समितियों में लेन-देन और अन्य गतिविधियों का रिकॉर्ड रजिस्टरों में दर्ज किया जाता था।ऐसे में पुराने अभिलेखों और लेन-देन का ब्योरा तलाशने में काफी समय लगता था। साथ ही रिकॉर्ड के रखरखाव में भी परेशानी होती थी। इस व्यवस्था को बदलने के लिए शासन स्तर से समितियों के कंप्यूटरीकरण की योजना चलाई जा रही है। इसमें 148 समितियों को डिजिटल स्वरूप देने का आदेश जारी हुआ है। इनके कंप्यूटरीकरण पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की व्यवस्था के लिए प्रति समिति करीब चार लाख रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।00डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट होंगे अभिलेखयोजना के तहत समितियों के पुराने अभिलेखों, खातों और लेन-देन संबंधी विवरणों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जाएगा। इससे किसानों के खातों का ब्योरा सुरक्षित रखने के साथ ही खाद, बीज और ऋण वितरण की प्रक्रिया पर भी निगरानी आसान होगी। समितियों को बार-बार रजिस्टरों में रिकॉर्ड खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटरीकरण पूरा होने के बाद कामकाज में तेजी आएगी और किसानों को भी विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी।00 वर्जनजिले में 148 समितियों को ई-पैक्स में परिवर्तित करने का आदेश हुआ है। अगले माह से कंप्यूटर आदि सामान आने शुरू हो जाएंगे। इससे समिति का लेखा-जोखा ऑनलाइन हो जाएगा और कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। -अजय कुमार, एआर सहकारिता।