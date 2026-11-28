अदालत ने तय की अलग-अलग समयसीमा

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पति को निर्देश दिया कि वह 90 दिनों के भीतर पत्नी को मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना के लिए एक लाख रुपये का भुगतान करे। इसके अलावा 30 दिनों के भीतर बिजली, पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त सुरक्षित आवास उपलब्ध कराए। ऐसा नहीं करने पर पति को पांच हजार रुपये प्रतिमाह किराया देना होगा।



अदालत ने पति को 60 दिनों के भीतर पत्नी के सभी आभूषण और निजी सामान भी लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही भविष्य में किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, मौखिक या आर्थिक हिंसा नहीं करने का निर्देश दिया है। फैमिली कोर्ट की ओर से निर्धारित 15 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण की राशि भी पूर्ववत जारी रहेगी।



सम्मानजनक जीवन देना भी जिम्मेदारी

अदालत ने टिप्पणी की कि केवल सिर पर छत उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है। पत्नी को सुरक्षित आवास और सम्मानजनक जीवन देना भी पति की कानूनी जिम्मेदारी है। शिक्षित होने मात्र से किसी महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं माना जा सकता।