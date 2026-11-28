आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश युवा महोत्सव-सनातन शंखनाद की श्रृंखला के तहत आजमगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और सामाजिक विषयों से जोड़ना रहा।

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कार्यक्रम के दौरान ‘युवा संवाद’ का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने शिक्षा, रोजगार, विकास, भारतीय संस्कृति और सामाजिक बदलाव से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे और वक्ताओं के साथ चर्चा की। इस सत्र में आधुनिक जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व, सामाजिक एकता और युवाओं की जिम्मेदारियों पर भी बात हुई।आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भक्ति संगीत और भजन क्लबिंग के कार्यक्रम भी हुए। इस दौरान ‘रहस्य बैंड’ की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें आधुनिक संगीत और पारंपरिक भावों का संगम देखने को मिला।आयोजक संस्था ‘राष्ट्र निर्माण’ के अनुसार, इस महोत्सव का आयोजन प्रदेश के 18 शहरों में किया जा रहा है। आजमगढ़ का कार्यक्रम इसी श्रृंखला का हिस्सा रहा, जहां युवाओं को अपनी बात रखने और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिला।