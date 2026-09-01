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औरैया में मायके से ससुराल जाते समय महिला को गोली मारी, देवर समेत तीन गिरफ्तार

प्रसून शुक्ला

Updated Tue, 01 Sep 2026 10:48 AM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 10:48 AM IST

दिबियापुर के भियांपुर गांव में मायके से ससुराल लौट रही महिला को गोली मारने के मामले में पुलिस ने उसके देवर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शिवम ने गोली चलाई थी। ... और पढ़ें

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