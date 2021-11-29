Auraiya News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर हमला, दस्तावेज फाड़ने में प्राथमिकी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव विजई का पुरवा निवासी अनुराधा देवी अपने घर में ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करती हैं। कुछ माह पहले केंद्र में घसा का पुरवा निवासी संजना की सहायिका पद पर नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज गांव के कुछ लोग अनुराधा से रंजिश मानने लगे और आए दिन अभद्रता करने लगे।आरोप है कि 27 अगस्त की सुबह अनुराधा केंद्र की सफाई कर रही थीं। तभी गांव के शरद कुमार, सोवेंद्र और शैलेंद्र अंदर घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उनको पीट दिया। साथ ही केंद्र के जरूरी दस्तावेज फाड़ दिए।शोर सुनकर पीड़िता के पति योगेंद्र कुमार और सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।