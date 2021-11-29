Auraiya News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर हमला, दस्तावेज फाड़ने में प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 01 Sep 2026 12:08 AM IST
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दिबियापुर। थाना क्षेत्र के गांव विजई का पुरवा में आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति की रंजिश को लेकर आरोपियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। इसके बाद केंद्र पर पहुंचकर सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए और धमकी दी। पुलिस ने तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव विजई का पुरवा निवासी अनुराधा देवी अपने घर में ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करती हैं। कुछ माह पहले केंद्र में घसा का पुरवा निवासी संजना की सहायिका पद पर नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज गांव के कुछ लोग अनुराधा से रंजिश मानने लगे और आए दिन अभद्रता करने लगे।
आरोप है कि 27 अगस्त की सुबह अनुराधा केंद्र की सफाई कर रही थीं। तभी गांव के शरद कुमार, सोवेंद्र और शैलेंद्र अंदर घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उनको पीट दिया। साथ ही केंद्र के जरूरी दस्तावेज फाड़ दिए।
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शोर सुनकर पीड़िता के पति योगेंद्र कुमार और सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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गांव विजई का पुरवा निवासी अनुराधा देवी अपने घर में ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करती हैं। कुछ माह पहले केंद्र में घसा का पुरवा निवासी संजना की सहायिका पद पर नियुक्ति हुई थी। आरोप है कि इसी बात से नाराज गांव के कुछ लोग अनुराधा से रंजिश मानने लगे और आए दिन अभद्रता करने लगे।
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आरोप है कि 27 अगस्त की सुबह अनुराधा केंद्र की सफाई कर रही थीं। तभी गांव के शरद कुमार, सोवेंद्र और शैलेंद्र अंदर घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उनको पीट दिया। साथ ही केंद्र के जरूरी दस्तावेज फाड़ दिए।
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शोर सुनकर पीड़िता के पति योगेंद्र कुमार और सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।