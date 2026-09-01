औरैया: मायके से ससुराल जा रही महिला को रास्ते में मारी गोली, देवर समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

शराब पीने के विरोध पर फायरिंग से जुड़ रहे तार

पुलिस की जांच में सामने आया कि करीब पांच दिन पहले गांव में शराब पीने का विरोध करने को लेकर नीतू के हिस्ट्रीशीटर भाई दुर्गेश तिवारी ने श्रीकृष्ण पर फायर किया था। घटना के बाद दुर्गेश मौके से भाग गया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस इस घटना और नीतू को गोली मारे जाने के बीच किसी संबंध की भी जांच कर रही है।