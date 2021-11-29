Auraiya News: पेट्रोल डालकर युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास

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गांव कुचैला के रजनेश यादव (32) रविवार दोपहर करीब एक बजे गांव के ही एक व्यक्ति के घर के बाहर स्थित बरामदे में पहुंचा। यहां उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। युवक के शरीर में आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए आग बुझाई और परिजन को सूचना दी। इसके बाद परिजन उसे लेकर इटावा रवाना हो गए।जहां युवक का उपचार चल रहा है और उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई थी। इसके बाद रविवार को युवक आत्महत्या का प्रयास किया। थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)