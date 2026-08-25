नाबालिग के हाथ में स्कॉर्पियो की स्टेयरिंग, पोल तोड़कर दुकान में घुसी तेज रफ्तार गाड़ी

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दिबियापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी रेलवे स्टेशन रोड पर मानस इंटर कॉलेज के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो बिजली का पोल तोड़ते हुए दुकान में जा घुसी। हादसे में दुकान और बिजली के पोल को नुकसान पहुंचा। वहीं, पास से गुजर रहे बाइक सवार की जान बाल-बाल बच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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