Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 08 Sep 2026 12:26 AM IST
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धर्मकर्म
पंचमुखी मंदिर सराय बाजार कस्बा अछल्दा में भंडारा सुबह 11 बजे से।
पौधरोपण : एक विचित्र पहल सेवा समिति की ओर से तिलक नगर में पौधरोपण सुबह को 10 बजे से।
शिविर: बिधूना तहसील में दिव्यांगों के सहायक उपकरण के लिए पंजीकरण शिविर सुबह 10 बजे से।
प्रदर्शन : राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सदर तहसील में यूजीसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन सुबह 11 बजे से।
दंगल : फफूंद के शेरपुर सरैयां में दो दिवसीय दंगल का प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
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पंचमुखी मंदिर सराय बाजार कस्बा अछल्दा में भंडारा सुबह 11 बजे से।
पौधरोपण : एक विचित्र पहल सेवा समिति की ओर से तिलक नगर में पौधरोपण सुबह को 10 बजे से।
शिविर: बिधूना तहसील में दिव्यांगों के सहायक उपकरण के लिए पंजीकरण शिविर सुबह 10 बजे से।
प्रदर्शन : राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सदर तहसील में यूजीसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन सुबह 11 बजे से।
दंगल : फफूंद के शेरपुर सरैयां में दो दिवसीय दंगल का प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731