Auraiya News: सिटी में आज

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पंचमुखी मंदिर सराय बाजार कस्बा अछल्दा में भंडारा सुबह 11 बजे से।



पौधरोपण : एक विचित्र पहल सेवा समिति की ओर से तिलक नगर में पौधरोपण सुबह को 10 बजे से।

शिविर: बिधूना तहसील में दिव्यांगों के सहायक उपकरण के लिए पंजीकरण शिविर सुबह 10 बजे से।



प्रदर्शन : राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सदर तहसील में यूजीसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन सुबह 11 बजे से।



दंगल : फफूंद के शेरपुर सरैयां में दो दिवसीय दंगल का प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।



मोबाइल नंबर : 9528031731

धर्मकर्म