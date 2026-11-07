डिलीवरी के बाद महिला की मौत, अस्पताल के बाहर हंगामा

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मंडी धनौरा में अमरोहा रोड स्थित झोलाछाप के अस्पताल में डिलीवरी के बाद बछरायूं निवासी पायल (25) पत्नी गौरव की मौत हो गई। महिला की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल संचालक ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है।

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