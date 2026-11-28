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रमाबाई आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में शनिवार को विशेष मतदाता शिविर लगाया गया। जिसमें आजाद नगर व आजाद नगर आंशिक और शुक्लपुरी के मतदाता बनाए जाने के लिए दो बूथ थे। इन पर बैठे बीएलओ ने मतदाता बनाने का काम किया। आजाद नगर आंशिक पर फार्म-6 छह भरे गए, जबकि फार्म-8 एक भरा गया। इसी तरह शुक्लपुरी आंशिक पर तीन वोट बनाए गए। बीएलओ पीएस त्यागी ने बताया कि यहां पर दो मोेहल्लों केे वोटर बनाए जाने का काम चल रहा हैै। युवा भाजपा नेता विपिन सागर नेे आजाद नगर व शुक्लपुरी के उन लोगों को घर से मतदान बूथ पर ले जाकर वोट बनवाए, जिनकेे वोट बने हुए नहीं हैं।
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