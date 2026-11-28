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शिव इंटर कॉलेज की छात्राओं ने थाना भ्रमण कर जाना पुलिस कार्य
गजरौला के शिव इंटर कॉलेज की छात्राओं ने थाना भ्रमण कर यह जाना कि पुलिस किस तरह काम करती हैै। दिखाया गया कि कम्प्यूटर कक्ष में एफआईआर दर्ज होती है। साइबर सैल में साइबर अपराध संबंधी मामले आतेे हैं, जबकि थाने में आने वाले पीड़ित रिसेप्शन एवं महिला हेल्प डेस्क में अपना प्रार्थना पत्र देते हैं। जिसको संबंधित दरोगा, इंस्पेक्टर के पास भेज दिया जाता हैै।
शनिवार को शिक्षिका चंचल कुमारी के नेतृत्व में कॉलेज की कक्षा 11 व 12 की 40 छात्राएं अमर उजाला की तरफ से थाना भ्रमण के लिए थाना परिसर में आईं। यहां पर उनको सबसे पहले महिला हेल्प डेस्क दिखाई गई। इस दौरान उनको महिला सिपाही पूजा पंवार ने बताया कि थाने में कोई भी पीड़ित अपनी फरियाद लेकर आता है। वह इधर-उधर भटकने की बजाय अपना प्रार्थना पत्र महिला हेल्प डेस्क एवं रिसेप्शन कक्ष में देता हैै। यहां से उसके प्रार्थना पत्र को संबंधित दरोगा, चौकी इंचार्ज, हल्का इंचार्ज और इंस्पेक्टर को भेज देता हैै। पीड़ित को बुलाकर उससे जानकारी लेकर कार्रवाई करते हैं। महिला पीड़ित से महिला पुलिसकर्मी ही घटना की जानकारी करती हैं। जिससे वह बताने में असहज न हों। साइबर सैल का भ्रमण कराया। यहां छात्राओं को शेखर कुमार ने काफी देर तक समझाया कि सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। अन्यथा उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है।
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