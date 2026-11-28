{"_id":"6b0a832dc50a737839015e46","slug":"video-the-issue-of-encroachment-and-traffic-congestion-on-the-bypass-road-dominated-the-municipal-board-meeting-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"पालिका बोर्ड की बैठक में अतिक्रमण व बाईपास मार्ग पर जाम का मुद्दा छाया रहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी धनौरा नगर पालिका परिषद की बैठक में नगर में विकराल होती अतिक्रमण की समस्या व बाईपास मार्ग पर रोजाना लगने वाले जाम का मुद्दा छाया रहा। बोर्ड ने एकमत से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया। दोबारा से अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जुर्माने वसूलने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नगर पालिका परिषद के बोर्ड की बैठक शुक्रवार की दोपहर बाद पालिका के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में नगर में विकराल होती जा रही अतिक्रमण की समस्या पर सभासदों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। सभासदों का कहना था कि अतिक्रमण की वजह से नगर में व्यापार प्रभावित हो रहा है। बाईपास मार्ग व नगर के भीतर रोजाना जाम लगने लगा है। उन्होंने अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। पालिकाध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल ने बताया कि बाईपास मार्ग व नगर के भीतर सड़क के दोनों ओर पीली लाइन लगाई जा रही है। उससे आगे सामान या बेंच आदि रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा करने पर जुर्माना वसूलने व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि बाईपास मार्ग पर होली पार्क से महादेव चुंगी तक सड़क के बीच सीमेंट के डिवाइडर रखे जाएंगे। बैठक में नागरिकों से अपील की गई कि वे स्वयं ही अतिक्रमण हटा लें। बैठक में सफाई व्यवस्था व पथ प्रकाश की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की गई। सभासद राजू बादशाह ने पालिका कार्यालय के पीछे खाली पड़ी पालिका की भूमि पर पिंक शौचालय व रैन बसेरा बनाने के अपने प्रस्ताव की प्रगति मालूम की। उन्होंने स्टेशन रोड पर सड़क के दोनों ओर वर्कशाॅप चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। बैठक में पालिकाध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल ने सभासदों से अपने अपने वार्डों में पात्र लोगों के वोट बनवाने की अपील की। बैठक में ईओ अवधेश वर्मा, दुलीचंद गिहार, राजीव दीक्षित, नूतन रानी, कुसुम अग्रवाल, ओमवीर सैनी, संतोष देवी, सीमा रानी आदि मौजूद थीं। संचालन उमेश सैनी ने किया।

... और पढ़ें