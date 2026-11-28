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सीएचसी की आवासीय कॉलोनी में 25 लाख रुपये से बन रही 242 मीटर लंबी सड़क
गजरौलासीएचसी की आवासीय कॉलोनी में हो रहे जल भराव से निजात दिलाने को पालिका 25 लाख रुपये से 242 मीटर लंबी सड़क बनवा रही हैै। सड़क का काम मेले के कारण पिछले कई दिन से रुका हुआ हैै।
ब्लॉक कार्यालय के निकट सीएचसी की आवासीय कॉलोनी है। उसमें एसीएमओ डॉ.योगेंद्र सिंह, सीएचसी प्रभारी डॉ.पल्लवी गंगवार समेत कई स्वास्थ्य कर्मियों के आवास हैं। मामूली बूंदाबांदी में भी सीएचसी की आवासीय कॉलोनी में जल भराव हो जाता हैै। जिससे सीएचसी के स्टाफ को घर से निकलने में भी परेशानी होती हैै। जल भराव की इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पालिका 242 मीटर लंबी सड़क बनवा रही हैै। जिसका काम इसी महीने शुरू किया गया था, लेेकिन तिगरी गंगा मेले के कारण कई दिन से काम रुका हुआ है। ईओ ललित कुमार आर्य का कहना है कि 25 लाख रुपये से बन रही सड़क जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेेगा।
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